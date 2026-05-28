İstanbul'da Bayram Keyfi

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da tatil yaparak değerlendiren vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek sahillere yöneldi. Bebek Sahili ve İskelesi'nde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların bir kısmı park ve yeşil alanlarda vakit geçirdi, bazıları ise denize girerek serinlemeyi tercih etti.

"Antalya'dan geldim, gayet güzel denize giriyoruz"

Antalya'dan İstanbul'a geldiğini belirten bir vatandaş, "Dün yollar boştu İstanbul boşaldığı için Antalya'dan geldim, gayet güzel denize giriyoruz, su 15-16 derece sakin olduğu için tatili burada geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Parklarda ve sahillerde insanlar keyif alıyor"

İstanbul'da tatilin keyfini çıkardığını belirten Onur Sütçü, "Tatil bizim için çok güzel geçiyor, trafiksiz bir İstanbul, istediğimiz yere 15 dakikada ulaşım sağlayabiliyoruz. Herkes mutlu bir şekilde kendince eğleniyor parklarda ve sahillerde insanlar keyif alıyor. Trafik hiç yok keşke hep böyle olsa" diye konuştu.

"9 günlük tatili dolu dolu yaşıyoruz"

Arkadaşı ile birlikte 9 günlük tatili değerlendirdiğini ifade eden bir vatandaş ise "9 günlük tatile çıkmamız çok güzel, dolu dolu yaşıyoruz, İstanbul'un her yerini geziyoruz, yaza da girmiş olduk. Arkadaşımla birlikte geziyoruz şu an Boğaz turu yaptık" dedi.

Sahilde devamlı yüzdüğünü ifade eden Mehmet Ali Öztürk, "Yaz, kış demeden her sene buradayım devamlı denize girerim, bayramda da buradayız. Bizim için sezon bitmiyor yaz, kış devamlı yüzüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL