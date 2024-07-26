İstanbul'da Bölgesel Sağanak Yağış Etkili Oldu

Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul'da, bölgesel olarak, sağanak yağış etkili oldu.

Yetkililer tarafından bugün öğlen saatlerinde İstanbul için bölgesel sağanak yağışın etkili olacağı uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından Bahçelievler'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Hızla yağan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. - İSTANBUL