İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Dev Ekran İnsanların Üzerine Devrildi - Son Dakika
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İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Dev Ekran İnsanların Üzerine Devrildi

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.

06.06.2024 22:48
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Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Dev Ekran İnsanların Üzerine Devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Dev Ekran İnsanların Üzerine Devrildi - Son Dakika
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