İstanbul'da Deprem: Cevdet Yılmaz'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ard arda gerçekleşen ve büyüklüğü 6.2'yi bulan depremler hakkında mesaj yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Silivri'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun". - ANKARA