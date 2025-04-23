İstanbul\'da Deprem Sonrası Maltepe\'de Acil Durum Toplantısı

İstanbul'da meydana gelen şiddetli deprem sonrası Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve yetkilerle Maltepe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde bir araya geldi. Gelişmeleri takip eden Köymen, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Maltepe Belediyesi, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve hemen arkasında devam eden depremlerle ilgili teyakkuza geçti. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe'deki durumu yerinde değerlendirmek ve süreci takip ederek gelişmeleri anbean izlemek için Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve yetkili isimlerle Maltepe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde bir araya geldi. Yetkililerden bilgi alan Köymen, ilçede olumsuz bir durum olmadığı belirterek, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayın

İstanbul Valiliği ise deprem sonrası yaptığı açıklamada, depremde nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve telefon hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmamasını belirterek vatandaşları uyardı. - İSTANBUL