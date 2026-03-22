İstanbul'da Doğalgaz Patlaması: Vali Yaralıları Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te patlama sonucu çöken binadan yaralı olarak kurtarılan vatandaşları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Ayvansaray Mahallesi'nde doğalgaz patlaması sonucu 2 binada çökme meydana geldi. Enkaz altından kurtarılan 10 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Şişli Hanife Etfal Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret etti. Vali Gül, ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumlarıyla alakalı bilgi aldı. - İSTANBUL