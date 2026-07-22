İstanbul'da Fırtına Hava Trafiğini Etkiledi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, hava trafiğinde kısa süreli aksamalara neden oldu. Hava şartlarının iyileşmesiyle hava trafiği normale döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarısının ardından akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava şartları uçuşlarda aksama yaşanmasına sebep oldu. Bazı uçaklar ise alternatif meydanlara yönlendirildi. Hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte beklemedeki uçuşlar inişlerini gerçekleştirirken hava trafiği ve uçuş operasyonları kademeli olarak normale döndü. - İSTANBUL