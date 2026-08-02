İstanbul’da gece saatlerinde bazı yollar kapanacak: Emniyet alternatif yolları duyurdu - Son Dakika
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İstanbul’da gece saatlerinde bazı yollar kapanacak: Emniyet alternatif yolları duyurdu

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilecek ‘Asırlık Gece’ belgeseli çekimleri nedeniyle 3-5 Ağustos tarihleri arasında gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek 'Asırlık Gece' belgeseli çekimleri nedeniyle 3-5 Ağustos tarihleri arasında gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Düzenleme kapsamında kapatılacak olan yollar ve sürücülerin yönlendirileceği alternatif güzergahlar belli oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 01.00 ile 05.00 saatleri arasında geçici trafik düzenlemesine gidilecek. Yapılan planlamaya göre belirtilen tarih ve saatler arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

Beylerbeyi Köprü Katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü Katılımı.

D-100 Karayolu kuzey istikametinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren akım kapatılarak trafik Ümraniye-Şile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına ise alternatif olarak kullanabilecek yollar şu şekilde belirtildi:

Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi, D-100 Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ve TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahları.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ağustos, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul’da gece saatlerinde bazı yollar kapanacak: Emniyet alternatif yolları duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul’da gece saatlerinde bazı yollar kapanacak: Emniyet alternatif yolları duyurdu - Son Dakika
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