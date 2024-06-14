İstanbul'da Gökdelen Temizliği İçin İple Erişim Teknisyenleri Dron ile Görüntülendi

Yerel

Mega kent İstanbul'da bulunan gökdelen, rezidans ve büyük yapıların temizliğinde yer alan iple erişim teknisyenleri dron ile görüntülendi.

Özel olarak üretilen tonlarca ağırlık taşıyan ipler ile saatlerce havada asılı kalan dağcılar İstanbul'un büyük yapılarında kimi zaman temizlik kimi zaman elektrik teknisyenliği kimi zaman ise boya ustalığı yapıyorlar.

İki yıldır iple erişim teknisyeni olarak çalışan Cumaali Aydın, "Temizlik firmasında çalışıyoruz. Yükseklik korkusu olan bir insan yapamaz zaten. Buraya çıkmaya cesaret dahi edemez. Biz otuz katlı, kırk katlı bir binalarda çalışabiliyoruz Binanın katına göre, yüksekliğine göre, cepheye göre yeri geliyor iki saat, iki buçuk saat kalıyoruz. Yeri geliyor on dakika, yarım saat kalıyoruz. Bizi görenler korkuyor, çünkü ipte sallanıyorsun. Bize ipte nasıl duruyorsunuz diyorlar ama bu ipler ton taşıyor. Zaten bizim için özel üretiliyor" dedi.

Dağcılık sektörü ön plana çıkıyor

İple erişim teknisyenliği mesleğine ilginin son zamanlarda arttığını söyleyen Aydın, "Hani görenler daha çok gelmeye başlıyor. Daha öncesinde bir iki şirket varsa, şu an yüzlerce şirket var. Yevmiyeler günlük üç bin liradan başlıyor. Temizlik dışında teknik işler de var tabii ki de. Ama yüzde doksan hani genel olarak cam silme işinde çalışıyoruz. Kışın mesela silikon olur, dış cephe boya olur, o işleri de yapıyoruz. Teknik işlerde bakıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL