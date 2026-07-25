İstanbul’da beklenen yağmur bulutlarının girişi böyle görüntülendi

İstanbul için günlerdir yapılan kuvvetli sağanak uyarılarının ardından beklenen yağmur bulutları Karadeniz üzerinden İstanbul'a ulaştı. Kentin üzerine çöken simsiyah bulutlar ile açık gökyüzü arasındaki keskin görüntü dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimlerinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisini artıracağı yönünde günlerdir uyarılarda bulunmuştu.

AKOM tahminlerine göre İstanbul genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram yağış beklenirken, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan kuzey ilçeleri ile doğu kesimlerinde yağış miktarının yer yer 30 ila 60 kilograma ulaşabileceği öngörülüyor. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın ise zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'un gökyüzü adeta ikiye bölündü

Uyarıların ardından İstanbul'un Karadeniz yönündeki gökyüzünde oluşan değişim kameralara yansıdı. Görüntülerde gökyüzünün bir bölümünde açık hava hakimiyetini sürdürürken, diğer bölümünün kente doğru ilerleyen yoğun ve koyu renkli yağmur bulutlarıyla kaplandığı görüldü. Karadeniz yönünden ilerlediği gözlenen bulut kütlesinin İstanbul üzerine gelişi dikkat çekici görüntüler oluşturdu.