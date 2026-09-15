İstanbul'da gün doğumu kızıllıkla görsel şölene dönüştü
İstanbul'da sabah saatlerinde güneşin doğuşu kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Avrupa Yakası'nda beliren kızıllık gün doğumunu görsel şölene çevirirken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonuyla kayda aldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde güneşin doğuşu ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
İstanbul'da gün doğumuyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Avrupa Yakası'nda güneşin yüzünü gösterdiği esnada beliren kızıllık gün doğumunu görsel şölene dönüştürdü. Evlerinden çıkarak işe giden vatandaşlardan bazısı o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Kaynak: İHA
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