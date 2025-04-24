İstanbul'da Gündelik Sıcak Yemek Dağıtımı - Son Dakika
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İstanbul'da Gündelik Sıcak Yemek Dağıtımı

İstanbul\'da Gündelik Sıcak Yemek Dağıtımı

Tophane'de her gün 250 kişiye sıcak yemek dağıtılıp, ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor.

24.04.2025 11:34
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İstanbul Tophane'de her gün 250 kişilik sıcak yemek dağıtılıyor. İhtiyaç sahipleri ve özellikle sokakta kalan evsiz vatandaşlar için yapılan organizasyon, yurtiçi ve yurtdışından birçok bağışçının katkılarıyla sağlanıyor. Dün meydana gelen depremde sayının arttığını belirten Sevap Tası Derneği yetkilileri bunun gibi organizasyonların toplumda birliği beraberliği güçlendirmesinin yanı sıra acil durumlarda hayati önem taşıdığını belirttiler.

İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Tophane'de her gün yaklaşık 250 kişiye sıcak yemek ikramı yapılıyor. Sevap Tası Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyon, yurtiçi ve yurtdışından birçok bağışçının katkılarıyla sağlanıyor. İhtiyaç sahipleri ve özellikle sokakta kalan evsiz vatandaşlar için yapılan organizasyon, gönüllüler tarafından gerçekleştiriliyor.

Sevap Tası Derneği Kurucu Üyesi Ercan Avli, "İhtiyaç sahipleri ve özellikle sokakta kalan evsiz vatandaşlar için sıcak yemek dağıtıyoruz. Her gün 250 kişilik sıcak yemeği ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. Profesyonel bir yemek firmasından destek alıyoruz, 3 çeşit yemek hazırlıyoruz. Yemediğimiz hiçbir şeyi burada ikram etmiyoruz. Kendi emeğimizle bir hareket başlattık. Hiçbir kurumdan destek almıyoruz. Gönüllü olarak bu işi yapıyoruz. Bir iyilik hareketi gerçekleştiriyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. 365 gün bu çalışmayı yapıyoruz şimdiye kadar 300 bin kişiye yemek dağıtımı yaptık. Ayrıca Ramazan ayında da günlük 650 kişilik sıcak yemek dağıtımı da yapıyoruz. Bu yıl 19'uncusunu gerçekleştirdik. Amacımız ihtiyaç sahiplerine gücümüz yettiği sürece bu hizmeti vermek böylelikle; İstanbul'un fethinin sembolü olan semtimizin tarihi birliktelik kültürünü yaşatmak ve toplumumuzun ve inanıcımızın temel taşlarından biri olan yardımlaşmayı devam ettirmek istiyoruz. Yemek dağıtımımız her gün Tophane'de bulunan Karabaş Camii yanında yapılıyor ayrıca Her gün ihtiyaç sahibi hanelere de sıcak AŞ dağıtımımız bulunuyor" dedi.

Derneğin Başkanı Mustafa Yalçın da, "Yardımlaşma cümlelerinin içini doldurmakta zorluk çekiyoruz. Bu sebeple hızla değişen dünyada, değişmeyen değerlerimizi daha fazla hayatın içine dahil etmemiz gerektiğini anladığımızı idrak ettik. Hangi şartlarda olursa olsun mazlumun yanında durmayı kendine ilke edinmiş bir topluluk olarak, ihtiyaç sahiplerine yardım edebilmek amacı ile Sevap Tası Derneği'ni kurduk. Amaç ve gayemiz ne kadar ihtiyaç sahibi olan insan varsa yuvalarına önce bir tebessüm sonra sıcak Sevap taslarımızı teslim etmek. Hayırseverliğin özünde insan var. Hedefinde ise kimseyi geride bırakmamak için el uzatmak ve harekete geçmek. Dün yaşadığımız deprem de bunun bir ispatı oldu. İnsanlar evlerine giremedi parklarda sabahladı böyle günlerde yardımlaşma ile ayakta kalabiliriz. Dün iyi ki bu işi yapıyoruz ve iyi ki buna çok önce başladık dedik kendi kendimize" dedi.

Yardımda bulunmak isteyenlerin derneğin web sitesi veya sosyal medya kanalları üzerinden resmi olarak bağış yapabileceklerini söyleyen Avli, "Yurtiçi ve yurtdışından birçok bağışçımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Hizmetten yararlanan bir vatandaş, "Dışarıda kalıyorum, her zaman yemek veriyorlar. Allah razı olsun. Buraya gelmesem de yemeğimi gönderiyorlar" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Sürekli gelmeye çalışıyorum. Çok büyük bir iş yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Gündelik Sıcak Yemek Dağıtımı - Son Dakika

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