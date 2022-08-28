Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini Gezi Parkı'na attı - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini Gezi Parkı'na attı

28.08.2022 17:52
Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini Gezi Parkı'na attı

İstanbul'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendilerini Taksim'de bulunan Gezi Parkı'na attı.

İstanbul'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendilerini Taksim'de bulunan Gezi Parkı'na attı. Ağaçların altında oluşan gölgelik alanlara uzanan vatandaşlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Taksim'de bulunan Gezi Parkı'na attı. Gezi Parkı'nda bulunan ağaçlık alana gelen kimi vatandaşlar banklarda, kimileri ise ağaçların altında uzanarak serinlemeye çalıştı. Aileler çocuklarını parkta oynatırken kimi vatandaşlar da evcil hayvanlarıyla birlikte güzel havanın keyfini çıkardı. Gezi Parkı'nda pek çok vatandaşın serinlemeye çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta sıcaktan etkilenen hastanın kafa derisinde 'sıcak ödemi' oluştu Zonguldak'ta sıcaktan etkilenen hastanın kafa derisinde 'sıcak ödemi' oluştu Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı... Başında şişlikle hastaneye gitti Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı... Başında şişlikle hastaneye gitti
Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini Gezi Parkı'na attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:43 Manchester United, Ajax'ın yıldızı Antony'i 100 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katıyor
17:32 Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman ile karşılıklı ağlamış
17:28 CHP, Sedat Peker'in iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunacak: Savcılar re'sen harekete geçemediği için yarın Ankara Adliyesi'nde olacağız
17:26 Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan olay açıklama
17:00 Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın
16:55 Fenerbahçe'nin Konya maç kadrosunda iki önemli eksik
16:38 Kızının haftaya düğünü vardı! Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası vefat etti
16:24 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Attila Szalai çok kazandıracak
16:20 Antalya'da sevgilisiyle kavga ettikten sonra kanlar içerisinde bulunan genç kadın: Kendi kendimi bıçakladım
15:56 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Son paylaşımları çok fazla etkileşim aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 17:52:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini Gezi Parkı'na attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement