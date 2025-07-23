İstanbul'da son günlerde yaşanan kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye devam ederken, Fatih'te bir vatandaş hortumla serinlemeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği kentte, özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisi artarken, Fatih'te sıcaktan bunalan bir vatandaş hortumla kendini yıkadı. Vatandaşın soğuk suyla serinlemeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Hortumla Serinleme Çaresi - Son Dakika
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