İstanbul\'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 87\'e çıktı

İstanbul'da haftanın son iş günü iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı.

İstanbul'da haftanın son iş günü iftar öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü. Yenibosna D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı. - İSTANBUL