İstanbul\'da İnşaat Çökmesi: İki Apartman Tahliye Edildi

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İstanbul'un Fatih ilçesinde temeli kazılan inşaatın yanındaki 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı. Vatandaşlar tahliye edilirken, mühürlenen binanın yanındaki apartmanın ise yan yattığı duvarlarında ise yarıklar oluştuğu belirlendi.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Vatandaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre dün akşam saat 23.00 sıralarında temeli kazılan inşaatın yanındaki 4 katlı Piroğlu Apartmanı'nın bir kısmında çökme meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sesleri duyan apartman sakinleri panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Bina tahliye edildi. Belediye ekiplerinin incelemesi sonucu Piroğlu Apartmanı'nın bitişiğindeki 4 katlı apartmanın da, tahliye edilen binaya doğru yan yattığı tespit edildi. Belediye ekipleri yan yatan binanın tahliye edilmesi gerektiğini binada oturanlara haber verdi. Yan yatan apartmanın dış cephesinde yarıklar da oluştuğu belirlendi. Bazı bina sakinleri eşyalarını tahliye ederken, iki apartmanın etkilenmesine neden olan inşaatın durdurulduğu öğrenildi. Zabıta ekipleri tarafından Piroğlu Apartmanı mühürlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Boşaltılan Piroğlu Apartmanı'nın yanındaki binada oturan Müyesser Yılmaz kendi binalarında da hasar olduğunu belirterek, "Biz 15 santimetre yanımızdaki eve doğru yattık. Biz yanımızdaki evi itince diğer ev de yattı. O evin altı zaten temelsiz. Dün bütün gün dozer eşeledi. Ben kürekle kazılmasının daha doğru olacağını belirttim. Benim aklım eriyorsa, müteahhittin aklı nasıl ermiyor buna. Benim balkonum çöktü. Kolonlarım çatladı. İnanın doğru düzgün uyuyamıyoruz. İtfaiye geldiğinde bizim buraya geldiğini düşünmedim. Sonra bir baktım bizim sokaklar, en üst kattaki insanları çıkartıyorlar" dedi. - İSTANBUL