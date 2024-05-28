İstanbul'da Kadın Yunus Polisler Olaylara Hızlı Müdahale Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Kadın Yunus Polisler Olaylara Hızlı Müdahale Ediyor

İstanbul\'da Kadın Yunus Polisler Olaylara Hızlı Müdahale Ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı yüzlerce kadın yunus polis, aldıkları zorlu eğitimlerin ardından mega kentin sokaklarında olaylara hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlara güven, suçlulara korku veren kadın yunus polisler, 270 kilogramlık motosikletleriyle görev yapıyor. Yunus polisler, suçlularla mücadele etmek için yakın savunma, silah kullanma, araç durdurma ve arama, belgede sahtecilik, bomba imha gibi eğitimler alıyor. Kadın yunus polisler, üniformaları ve motosikletleriyle İstanbul sokaklarında vatandaşlara güven, suçlulara korku veriyor.

28.05.2024 11:21
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı yüzlerce kadın yunus polis, aldıkları zorlu eğitimlerin ardından mega kentin sokaklarında olaylara hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlara güven, suçlulara korku veren kadın yunus polisler, 270 kilogramlık motosikletleriyle görev yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekiplerinde yüzlerce kadın polis de yer alıyor. 270 kilogram ağırlığındaki motosikletleriyle kadın yunuslar, suçlularla mücadele etmenin gururunu yaşıyor. Gönüllülük esasına göre seçilen yunus polislerde erkeklerde 1.80, kadınlar da ise 1.70 santimetre boy özelliği isteniyor. Girdikleri sınavlardan başarı ile geçen yunus polisler; kadın erkek ayrımı yapılmadan zorunlu bir eğitim sürecine tabii tutuluyor. Motosiklet eğitimi alan yunus polisler, keskin virajlı parkurlarda 270 kilogram motosikleti kullanmayı öğreniyor. Suçluların korkulu rüyası olmak için hazırlanan kadın yunus polisler, motosikletleriyle 2 ay çalışma yapıyor. Sportif olması beklenen kadın yunus polisler, yakın savunma, silah kullanma, araç durdurma ve arama, belgede sahtecilik, bomba imha konusunda eğitimler alıyor. Kadın yunus polislerin eğitim sürecinde ayrıca narkotik suçlarla mücadele, trafik ve olay yerinin nasıl incelendiği de öğretiliyor. Eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra emniyet bünyesine katılan kadın yunus polislerin sayıları artıyor. Kadın yunus polisler, üniformaları ve motosikletleriyle İstanbul sokaklarında vatandaşlara güven, suçlulara korku veriyor.

"Erkeklerin yaptığı her şeyi kadınlar olarak fazlasıyla yerine getirdiğimizi söyleyebilirim"

Çocukluk hayalini yerine getirdiğini söyleyen yunus polis Sedef Gülbağ, "Kesinlikle çocukluk hayalimdi. Zaten şu anda da çocukların ilgisini oldukça çeken bir branş yunus polisi olmak. Gerek kullanmış olduğumuz motorlar gerekse üniformamızla dikkat çekiyor. Zaten üniformamızın üzerindeki kırmızı da sıcaklığı yansıtıyor. Bu yüzden bende çocukken ilgi duydum. Sonra nasıl olunur araştırdım ve şu an burada görev yapmaktayım. Hayallerime kavuştum diyebilirim. Eğitim sürecimiz, yunus polisler öncelikle yeni mezun polislerden alınıyor. Ben 2 yıllık polis okulu eğitimimi tamamladıktan sonra yunus polis mülakatlarına girdim. Tabii bu mülakatlarda bazı şartlar var. Uzun boy ve sportif olmak gibi. Verilen eğitimi tamamlayabilmemiz için sportif olmamız gerekiyor. Eğitim görmeye hak kazandıktan sonra 2 aylık bir eğitim sürecim oldu. Onu da başarıyla tamamladıktan sonra motorize ekip olarak görevimi yapmaya devam ettim. Biz şube içerisinde de şube dışarısında da kapıdan girdiğimiz ve bu üniformayı giydiğimiz andan itibaren kadın personel ve erkek personel olarak adlandırılmıyoruz. Onun yerine yunus polis deniyor. Erkeklerin yaptığı her şeyi biz kadınlar olarak fazlasıyla yerine getirdiğimizi söyleyebilirim. Eskiye nazaran daha fazla personel alımı yapılıyor çünkü kadınların başardığını büyük ablalarımızdan gördük ve biz de onlar gibi başarabileceğimizi gösterdik. Küçüklerimize örnek oluyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Kadın Yunus Polisler Olaylara Hızlı Müdahale Ediyor - Son Dakika

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