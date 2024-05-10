İstanbul'da Kariye Camii 79 yıl sonra ibadete açıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Kariye Camii 79 yıl sonra ibadete açıldı

İstanbul\'da Kariye Camii 79 yıl sonra ibadete açıldı

İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen Kariye Camii, 79 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Bugün ilk Cuma namazı vatandaşların katılımıyla kılındı. Camiye gelen vatandaşlara lokum ikramı yapıldı.

10.05.2024 15:07
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Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen Kariye Camii 79 yıl aradan sonra ibadete açıldı. 79 yıl sonra ibadete açılan Kariye Camii'nde bugün ilk Cuma namazı vatandaşların katılımıyla kılındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile cami statüsüne çevrilen ve 79 yıl aradan sonra ibadete açılan Fatih'te bulunan Kariye Camiinde bugün ilk Cuma namazı kılındı.

"Camilerimizin içi daima dolu olsun

Namaz için camiye geldiğini söyleyen Hüseyin Kuzu, "Evim burada olduğu için bütün vakitlere gelmeye çalışıyoruz. Cuma namazı vesilesiyle gelmek başka bir güzellik. Geç kalmış bir durum. Camilerimizin içi daima dolu olsun. Müminin gelmesi gereken yer burası. Allah güzelliklerden ayırmasın, daim eylesin" dedi.

"79 yıldır kapalıydı ilk cumayı burada kıldık"

Esenyurt'tan Cuma namazı için geldiğini söyleyen bir kişi de, "Ben Esenyurt'tan geldim. Burası 79 yıldır kapalıydı ilk cumayı burada kıldık. Ayasofya'da da ilk Cuma namazını kılmaya gitmiştim. Ama iki camide de içeride kılmak nasip olmadı, dışarıda kıldım bugünlere şükürler olsun. Ömründe herkese nasip olmaz" şeklinde konuştu.

Cuma namazı için Kariye camiine gelen vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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