İstanbul'da ki dadaşlar birlik ve beraberlik iftarında buluştu - Son Dakika
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İstanbul'da ki dadaşlar birlik ve beraberlik iftarında buluştu

12.04.2022 12:22
İstanbul'da ki dadaşlar birlik ve beraberlik iftarında buluştu

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfınca iftar yemeği düzenlendi.

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfınca iftar yemeği düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen iftar yemeğine Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce, AK Parti İstanbul Mİlletvekili Av. Mihrimah Belma Satır, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, 22. ve 24. dönem AK Parti Erzurum Mİlletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pendik eski Belediye Başkanı Dr. Salih Kenan Şahin, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz, eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Erzurum'un İstanbul'da adını yaşatan Vakıf/ Dernek Başkanları, Erzurum Federasyon ve Konfederasyon Başkanları katıldı.

Son 2 yıldır pandemi sebebiyle bir araya gelemeyen, hasretle ve özlemle kucaklaşılarak muhteşem bir birlik ve beraberlik tablosunun gerçekleştiği iftar yemeği öncesi Erenköy Galip Paşa Cami İmamı Mehmet Pervane'nin okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası misafirlerine "Hoşgeldiniz" diyen Vakıf Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı konuşmada: kadim şehrimiz Erzurum'un örfünü, adetini, tarihini hem layıkıyla yaşatmaya çalışmak, hatıraları diri tutmak yani maziyi unutmadan atiye nakletmek görevinin bilincinde olduğumuza değinerek; Vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. - ERZURUM

İstanbul'da ki dadaşlar birlik ve beraberlik iftarında buluştu
İstanbul'da ki dadaşlar birlik ve beraberlik iftarında buluştu
İstanbul'da ki dadaşlar birlik ve beraberlik iftarında buluştu

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Mihrimah Belma Satır, iftar yemeği, İstanbul, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da ki dadaşlar birlik ve beraberlik iftarında buluştu - Son Dakika


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