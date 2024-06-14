İstanbul'da Kurban Bayramı tatili yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Kurban Bayramı tatili yoğunluğu devam ediyor

İstanbul trafiğinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Tatilcilerin memleketlerine gitmek için yola çıkmaları, Çamlıca gişelerinde zaman zaman yoğunluğa sebep oluyor. Emniyet yetkilileri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Yoğun trafiğin Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

14.06.2024 20:46
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İstanbul trafiğinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu devam ediyor. Memleketlerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler Çamlıca gişelerde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

İstanbullular karnelerin de verilmesiyle Kurban Bayramı tatili için yola çıkmaya başladı. Memleketlerine giden vatandaşların tercih ettiği TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Emniyet yetkilileri ise sürücüleri hız hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Yoğun trafiğin Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Kurban Bayramı tatili yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

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