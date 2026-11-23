İstanbul'da lodosta vapurlar beşik gibi sallandı, deniz ulaşımında iptaller yaşandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, deniz ulaşımını zorlaştırdı; şehir hatları vapurları güçlükle ilerledi. Vapurların beşik gibi sallandığı anlar kameraya yansırken, deniz ulaşımında iptaller yaşanıyor.
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle boğazda vapurlar beşik gibi sallandı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da lodos, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da zorlaştırırken, şehir hatları vapurların dev dalgalarla mücadelesi kameraya yansıdı. Havadan kaydedilen görüntülerde, vapurun güçlükle ilerlediği görüldü.
Lodosun etkisini arttırdığı İstanbul'da deniz ulaşımında iptaller yaşanıyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?