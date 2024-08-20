Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi - Son Dakika
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Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi

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İstanbul Bakırköy'de Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Hareket halindeki trenin altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

20.08.2024 22:31
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İstanbul Bakırköy Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak hayatına son verdi.

İstanbul'da Marmaray'da intihar

TREN RAYLARINA ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Bakırköy ilçesinde bulunan Marmaray Yeşilyurt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyona gelen bir kişi Gebze yönüne giden trenin raylarına atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri trenin altında sıkışan erkeği çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye, şahsı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahısın hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da Marmaray'da intihar

Şahsın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlamış, seferlerimiz normale dönmüştür" açıklaması yapıldı.

İstanbul'da Marmaray'da intihar
Marmaray\'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

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