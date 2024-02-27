İçişleri Bakanı: İstanbul'da 192 bin 934 yabancının kontrolleri yapıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: İstanbul'da 192 bin 934 yabancının kontrolleri yapıldı

İçişleri Bakanı: İstanbul\'da 192 bin 934 yabancının kontrolleri yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Temmuz'dan bugüne kadar sadece İstanbul'da mobil göç noktalarında 192 bin 934 yabancının kontrollerinin yapıldığını ve 56 bin 620 yabancının sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderilme Merkezine sevk edildiğini açıkladı.

27.02.2024 11:46  Güncelleme: 11:48
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "19 Temmuz'dan bugüne kadar sadece İstanbul'da mobil göç noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrollerini yaptık. 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderilme Merkezine sevk edildi" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İçişleri Bakanı: İstanbul'da 192 bin 934 yabancının kontrolleri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: İstanbul'da 192 bin 934 yabancının kontrolleri yapıldı - Son Dakika
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