İstanbul'da okulların ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk gününde, valilik kararıyla okul başlangıç saatinin 10.00'a alınmasına rağmen sabah 07.34 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Yoğunluğun özellikle boğaz köprüleri istikametinde olduğu havadan görüntülendi.
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk gününde trafik yüzde 51 olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.
Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü trafik yoğunluğu, İstanbul Valiliğinin saat değişikliği sonrası yüzde 51 olarak ölçüldü. Valilik kararıyla sadece ilk güne özel olarak okul başlangıç saati 10.00'a, bitiş saati ise 15.00'e alınmıştı. Karar sonrası sabah 07.34 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Özellikle trafik yoğunluğunun boğaz köprüleri istikametinde olduğu havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da okulların ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü - Son Dakika
Karadeniz’deki saldırı riski nedeniyle ilerleyemeyen gemiler, İstanbul açıklarını adeta otoparka çevirdi
Sizin düşünceleriniz neler ?