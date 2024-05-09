İstanbul'da öldürülen okul müdürü Kırşehir'de protesto edildi - Son Dakika
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İstanbul'da öldürülen okul müdürü Kırşehir'de protesto edildi

İstanbul\'da öldürülen okul müdürü Kırşehir\'de protesto edildi

İstanbul'da özel bir okulda müdürlük yapan İbrahim Oktugan'ın öldürülmesi, Kırşehir'de eğitimci idareciler tarafından protesto edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan eğitimciler, eğitimde yaşanan şiddeti ve şiddet yasasının çıkarılmasını talep etti. Sendika adına konuşan Ramazan Kırboğa, diğer eğitim sendikalarının davete katılmamasına rağmen mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

09.05.2024 14:04  Güncelleme: 14:07
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İstanbul'da özel bir okulda müdürlük yapan İbrahim Oktugan'ın öldürülmesi, Kırşehir'de iki kişinin katıldığı eylemle protesto edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gelen eğitimci idareciler, bağlı bulundukları sendikanın yeleğini giyerek eğitimde yaşanan şiddeti protesto etti. Sendika adına konuşan Ramazan Kırboğa, şehirde bulunan eğitim sendikalarını basın açıklamasına davet etmelerine rağmen katılım olmadığını söyledi. Tek başlarına da olsa mücadeleye devam edeceklerini aktaran Kırboğa, "Eğitimde yaşanan şiddet olaylarına dikkat ve tepki vermek üzere ve eğitimde şiddet yasasının çıkarılması için basın açıklaması organize ettik" dedi.
Açıklamalarına devam eden Kırboğa, "İki sendika üyesi olarak açıklamamızı yaparak, gündemde var olan şiddete tepkimizi vereceğiz. Sadece eğitimciler için değil, kamuda birçok kurumda, emniyet, sağlık ve diğer kurumlarda da şiddet olayları artıyor. Kamu görevlilerinin korunması için gerekli yasaların çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da öldürülen okul müdürü Kırşehir'de protesto edildi - Son Dakika

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