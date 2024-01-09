 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle BUDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle BUDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal Edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi. İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatlarında bazı seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı ve diğer seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi. Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde: 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) - İSTANBUL

İstanbul\'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle BUDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal Edildi
09.01.2024 - 09:52,  Güncelleme: 09:53
Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi. İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatlarında bazı seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı ve diğer seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Mudanya, Eminönü, Bursa, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle BUDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal Edildi - Son Dakika


10:00
Tuğba Ekinci'den 'İlk buluşmada öpüştün mü?' sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
09:46
Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41
'22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim' demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02
Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32
ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30
Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23
Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01
İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı

Son Dakika
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
09:46 Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41 "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02 Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32 ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30 Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23 Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01 İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
07:51 Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
06:55 Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 10:47:17. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle BUDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement