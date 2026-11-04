İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü

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İstanbul\'da sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü
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İstanbul\'da sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü
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İstanbul'da sabah başlayan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Sürücüler zor anlar yaşarken metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu; yağışın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. İşe ve okullarına gitmek isteyen sürücüler, yağışın da etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı. Toplu ulaşım kullanan vatandaşlar ise metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.Kent genelinde özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu oluşurken, trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yağışın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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