Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor. Sabah saatlerinde Küçükçekmece 'de etkili olan yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları da saçak altlarında ve ağaç altlarına sığındı. Yolarda yer yer su birikintisi oluştuğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırıyor - Son Dakika

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