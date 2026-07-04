İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentin birçok semtinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafikte yoğunluk oluştu. Birçok araç ve motosikletler yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış, özellikle Avrupa yakasındaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler görüş mesafesinin azalması ve su birikintisi nedeniyle ilerleyemedi. Kentin bazı noktalarında araç yoğunluğu yaşanırken, yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü görüldü.

Öte yandan, yağmura hazırlıksız yakalanan motosikletliler su birikintisinde ilerlemekte zorlandı. Ayrıca birçok araç ise yolda mahsur kaldı. Yağış anları ve vatandaşların yağmurda mahsur kaldığı anlar ise kaydedildi. - İSTANBUL