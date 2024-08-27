İstanbul'da Sağanak Yağış: Kabataş Tramvay Yolu Su Kanalına Döndü, Seferler Durduruldu - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak Yağış: Kabataş Tramvay Yolu Su Kanalına Döndü, Seferler Durduruldu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kabataş tramvay yolu su kanalına dönerken, seferler durduruldu. Karaköy'de ise yoğun yağıştan dolayı bazı işyerlerini su bastı.

27.08.2024 11:29
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kabataş tramvay yolu su kanalına dönerken, seferler durduruldu. Karaköy'de ise yoğun yağıştan dolayı bazı işyerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından Beyoğlu'nda sağanak yağış etkisini gösterdi. Hızla yağan yağmur olumsuzlukları beraberinde getirdi. Sağanak yağış nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun yağıştan dolayı Karaköy'de bazı işyerlerini su basarken, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi. Öte yandan, Kabataş tramvay yolu sağanak yağışla beraber su kanalına dönünce seferler durduruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Sağanak Yağış: Kabataş Tramvay Yolu Su Kanalına Döndü, Seferler Durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Sağanak Yağış: Kabataş Tramvay Yolu Su Kanalına Döndü, Seferler Durduruldu - Son Dakika
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