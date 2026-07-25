İstanbul\'da Sağanak Yağış Öncesi Siyah Bulutlar

Meteoroloji uzmanlarının sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava şartları öncesinde gökyüzünü kaplayan siyah bulutlar Büyükçekmece'den dron ile görüntülendi.

İstanbul Büyükçekmece'de, meteoroloji uzmanları tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağışın hemen öncesinde kentin üzerine çöken yoğun siyah bulut tabakası Büyükçekmece ilçesinde dron ile görüntülendi.