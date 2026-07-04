İstanbul'da Sağanak Yağış Turistleri Şaşırttı

İstanbul'da bazı bölgelerde sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. - İSTANBUL