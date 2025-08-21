İstanbul'da Sahipsiz Hayvanların Toplanması İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
21.08.2025 16:35  Güncelleme: 16:50
İstanbul Valiliği'nin talimatıyla Arnavutköy Belediyesi, sahipsiz hayvanların toplanması için sahada çalışmalara başladı. Belediye, veteriner hekimler ile hayvanların kontrolünü yaparak, sahiplendirme işlemlerine hız veriyor.

İstanbul Valiliği'nin sahipsiz hayvanların mevzuat çerçevesinde toplanması yönündeki talimatının ardından Arnavutköy Belediyesi ekipleri sahada çalışmalara başladı. Belediye Veteriner İşleri Müdürü M. Turgut Özdemir, "Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol edilip kayıt altına alınıyor. Sahiplenmeye uygun olanlar vatandaşlara ücretsiz sahiplendiriliyor" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda, okulların açılmasına kısa bir süre kala sahipsiz hayvanların başta okul çevreleri olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu alanlardan toplanması gerektiği belirtildi. Valilik açıklamasında, Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere dayanılarak yerel yönetimlerin sorumluluğuna dikkat çekildi.

"İhbarlar 112 üzerinden de yapılabiliyor"

Arnavutköy Belediyesi ekipleri de Valiliğin talimatının ardından sahada hayvan toplama çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Veteriner İşleri Müdürü M. Turgut Özdemir, "2004 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu geçtiğimiz yıl revize edildi, ardından yönetmelik yayınlandı. Bu kapsamda sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, kuduz ve parazit aşılarının yapılması, mikroçiple kayıt altına alınması gerekiyor. Şu an bulunduğumuz alan Arnavutköy Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi. 51 dönümlük bu alanda 29 doğal yaşam alanı bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol edilip kayıt altına alınıyor. Sahiplenmeye uygun olanlar vatandaşlara ücretsiz sahiplendiriliyor. Saldırgan ya da bulaşıcı hastalık riski taşıyan hayvanlar ise karantina alanında gözetim altında tutuluyor. Valiliğimizin talimatıyla birlikte beş adet toplama aracımızla sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız 112 üzerinden ya da belediye çağrı merkezinden ihbar yapabiliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul'da Sahipsiz Hayvanların Toplanması İçin Çalışmalar Başladı
