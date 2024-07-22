İstanbul'da Sıcak Hava Asfaltı Etkiledi - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da Sıcak Hava Asfaltı Etkiledi

İstanbul'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken Beylikdüzü'nde de günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklık nedeniyle asfalt üzerinde oluşan dalgalanmalar kamera ile görüntülendi. Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği ilçede, nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 dereceyi buldu. Evinde sıcaklardan bunalıp serinlemek amacıyla sahile inen çevre sakini Mehmet Emanet, sıcaklığın çok yüksek olduğunu ve nemden dolayı aşırı derecede hissedildiğini belirtti.

22.07.2024 15:45
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İstanbul'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken Beylikdüzü'nde de günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklık nedeniyle asfalt üzerinde oluşan dalgalanmalar kamera ile görüntülendi.

Etkisini sürdüren sıcak hava ve nem, Beylikdüzü'nde de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği ilçede, nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 dereceyi buldu. Sıcaklık nedeniyle asfalt üzerinde oluşan dalgalanmalar kamera ile görüntülendi.

Evinde sıcaklardan bunalıp serinlemek amacıyla sahile indiğini ifade eden çevre sakini Mehmet Emanet, " Şöyle söyleyeyim evde durmak istiyoruz ama çok sıcak. Dışarıya da çıkılmıyor. Evde durunca da bütün camları açsak dahi cereyan yapmıyor. Esinti yok. Hava sıcaklığı 35 derece civarlarında ama hissedilen 40 derece dolaylarında. Sürekli terliyorum. Yanımda çanta ile yedek kıyafet taşıyorum. Aşırı derece de bunaltıcı bir nem var. Sahile gelsek dahi bana mısın demiyor. Özellikle öğle vakitlerinde sıcaklıktan dolayı gölge arıyoruz yolda yürüyemiyoruz başımıza güneş geçmesin diye. Gölgedeyken asfalta baktığına ısı çıktığını görebiliyorsun. Nemden dolayı aşırı derecede hissedilen bir sıcaklık var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Sıcak Hava Asfaltı Etkiledi - Son Dakika

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