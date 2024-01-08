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İstanbul'da Sıcaklıklar Birden Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcaklıklar Birden Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşmesi bekleniyor. Hafta boyunca şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması öngörülüyor.

İstanbul\'da Sıcaklıklar Birden Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor
08.01.2024 - 15:15,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

AKOM verilerine göre, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşmesi bekleniyor. İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derecenin altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Sıcaklıklar Birden Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
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