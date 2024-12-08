İstanbul'da Suriyeli Muhaliflerden Coşkulu Kutlama - Son Dakika
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İstanbul'da Suriyeli Muhaliflerden Coşkulu Kutlama

Suriye Konsolosluğu'ndaki rejim bayrağı, muhalifler tarafından indirilerek 'Özgür Suriye' bayrağı açıldı.

08.12.2024 12:35
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Suriye'de Esed yönetiminin devrilmesinin ardından İstanbul'da bulunan Suriye Konsolosluğu'ndaki rejim bayrağı indirildi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından da coşkuyla karşılandı. Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık sloganlar attı. Konsolosluk binasına giren muhalifler, rejim bayrağını indirerek 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Suriyeli Muhaliflerden Coşkulu Kutlama - Son Dakika

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