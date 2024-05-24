İstanbul'da Taksici ile Yolcu Arasında Köprü Tartışması - Son Dakika
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İstanbul'da Taksici ile Yolcu Arasında Köprü Tartışması

İstanbul\'da Taksici ile Yolcu Arasında Köprü Tartışması

İstanbul'da Anadolu Yakası'ndan aldığı yolcu ile Avrupa Yakası'na giderken köprüye giren taksici, yolcunun kendisine 'neden köprüden gidiyorsun, ben daha önceden de karşıya geçmiştim o zaman düz yoldan gitmiştik' demesi üzerine şaşkınlığa uğradı. Taksici ile yolcu arasında geçen o ilginç diyaloglar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Taksi şoförü Emre Koca yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

24.05.2024 14:52
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İstanbul'da Anadolu Yakası'ndan aldığı yolcu ile Avrupa Yakası'na giderken köprüye giren taksici, yolcunun kendisine 'neden köprüden gidiyorsun, ben daha önceden de karşıya geçmiştim o zaman düz yoldan gitmiştik' demesi üzerine şaşkınlığa uğradı. Taksici ile yolcu arasında geçen o ilginç diyaloglar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Taksi şoförü Emre Koca yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Sultanbeyli ilçesinden aldığı yolcunun Taksim'e gitmek istemesi üzerine köprüye giren ticari taksi şoförü Emre Koca ile yolcu Hasan Yılmaz arasında 'köprüden geçme' tartışması çıktı. Yurt dışında yaşayan yolcu Hasan Yılmaz, daha öncesinde de taksi ile Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçtiğini ve o sefer köprüden değil de düz yoldan gittiklerini iddia ederek, taksici Koca'ya köprüye girdiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Yolcunun tepkisi karşısında şaşıran Emre Koca, iki yaka arasında ya köprü yoluyla ya da tünel yoluyla geçilebileceğini belirterek durumu izah etmeye çalıştı. Taksici ile yolcunun bu tartışması ilginç ve renkli anlara sahne oldu. Taksi şoförü Koca'nın yolcu Yılmaz'a durumu izah etmesiyle olay tatlıya bağlandı.

Ticari taksi şoförü Emre Koca ile yolcu Hasan Yılmaz'ın o ilginç diyalogları sosyal medyada büyük ilgi gördü

Durumu anlatan Emre Koca, "Köprüden geçtikten sonra bir anda telaşlandı. 'Ben düz yoldan buraya geldim sen nasıl köprüden geçiyorsun bu nasıl oluyor' diye kızmaya başladı. Ben de şaşırdım. Neden böyle tepki veriyor diye anlam veremedim. Sonradan anladım ki yabancı olduğu için, İstanbul'a en son 2 sene önce gelmiş. Durumu anladım ve izah etmeye çalıştım. Sonrasında da durumu anladım. Daha öncesinden Beylikdüzü tarafından taksiye binmiş. O şekilde geldiği için köprüden geçmemiş. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Sonrasında biz durumu düzelttik. Kendisi benden özür diledi. Daha önce yaşadığı sıkıntılı bir durumu anlattı bana. Anlaşmaya vardık, zaten konuştukça çok iyi bir kişiliği olduğunu fark etim. Benim yolu uzattığımı zannetti. Bunu bana direkt söylemedi ama bundan şüphelendi. Sonra kendisinden izin aldım. 'Taksi içi güvenlik kamerasından sosyal medyada paylaşım yapabilir miyim' diye iznini aldım. Hatta kendisinin sosyal medya hesabını verdi bana" dedi.

Yolcunun tepkisi karşısında şaşırdığını ifade eden Koca, "Acaba navigasyon mu yanlış gösterdi diye düşündüm. Bence o da bu sırada 'ben bu yakada bir yere gidiyorum zaten benim köprüde ne işim var' diye düşündü galiba. Sosyal medyada bu kadar yayılacağını beklemiyordum. O arkadaşla ben İnstagram üzerinden mesajlaştım. O da beklemiyormuş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Taksici ile Yolcu Arasında Köprü Tartışması - Son Dakika

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