İstanbul'da Taksici Yolcuyu İstemediği Yerde Bıraktı - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da Taksici Yolcuyu İstemediği Yerde Bıraktı

Esenyurt'ta taksici, kadın yolcuyu gidilmek istenen yere değil otobüs durağına bıraktı.

16.12.2024 10:03
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Esenyurt'ta bir kadın, taksiye binerek Mecidiyeköy'e gitmek istedi. Taksicinin "Tem otoyolundan giderim" şartıyla şaşıran kadın, "Bari İncirli'ye bırakın" dedi. Ancak E-5'e girmek istemeyen sürücü, kadın müşteriyi otobüs durağına bıraktı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz cuma günü Esenyurt'ta meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin önünden taksiye binen kadın müşteri Mecidiyeköy'e gitmek istedi. Taksici önce kabul etti, sonra yola çıkınca "TEM'den gidebilirim" dedi. Yolcu ise "Mecidiyeköy meydana gideceğim, TEM'de ne işimiz var" diyerek durumu kabul etmedi. D-100 karayolunda trafiği bahane eden sürücü gitmek istemedi. Bunun üzerine yolcu, Bakırköy İncirliye bırakmasını rica etti. Ancak orada da trafik olduğunu belirten sürücü götüremeyeceğini söyledi.

Duruma sinirlenen kadın yolcu o anları telefonla kayıt altına aldı. Bir türlü yer beğenmeyen sürücü, yolcuyu aldığı alışveriş merkezinin önüne tekrar bırakarak yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Taksici Yolcuyu İstemediği Yerde Bıraktı - Son Dakika

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