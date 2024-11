İstanbul'da Terörle Mücadelede Başarılar

Yerel

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu yılın ilk 10 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 945 operasyonda 6 bin 23 şahıs yakalandı, 621 şahıs tutuklandı. 3 terör eylemi engellendi" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantıda, 2024 yılının 10 aylık dönemine ilişkin emniyet verilerini açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül'e, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

"3 terör eylemi engellendi"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Davut Gül, "Bu yılın ilk 10 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 945 operasyonda 6 bin 23 şahıs yakalandı, 621 şahıs tutuklandı, 582 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 terör eylemi engellendi. Terörizmle olan mücadelemizin yanında onu besleyen kaynakları da kurutmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede düzenlediğimiz 25 operasyonda ele geçirdiğimiz 8 milyon 483 bin TL ile terörizmin finansmanına darbe vurduk. Terör örgütlerinin başını ezmek için şehrimizin her karışında mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"2024 yılının ilk 10 ayında 216 operasyonda 162 organize suç çetesi çökertildi"

Organize suç çetelerinin çökertildiğini söyleyen Vali Gül, "Bir diğer önemli başlık olan organize suçlarla mücadelemiz, kararlılıkla devam ediyor. 2024 yılının ilk 10 ayında 216 operasyonda 162 organize suç çetesi çökertildi. Bin 813 şahıs yakalandı, bin 179 şahıs tutuklandı, 455 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 563 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. İstanbul'umuzun, vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bir hukuk devleti olan ülkemizde kanunların dışına çıkan herkes; karşısında devletimizi, güvenlik güçlerimizi, adaleti bulacağını unutmasın" şeklinde konuştu.

"Geçen ay olduğu gibi asayiş suçlarında sayıları düşürmeye devam ediyoruz"

Asayiş olaylarında düşüş olduğunu söyleyen Vali Gül, "Şehrimizin güvenliği ve esenliği için 7 bin 409 ekip, 55 bin 40 personelimiz ile asayişi sağlamaya, suçla ve suçluyla mücadelemize devam ediyoruz. Geçen ay olduğu gibi asayiş suçlarında sayıları düşürmeye devam ediyoruz. Kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta yüzde 9,3 mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma sağlandı. Aynı zamanda kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98 buçuk, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 81,8 aydınlatma oranlarıyla hamdolsun geçen yılki oranların üzerindeyiz. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılının aynı dönemine göre otodan hırsızlıkta yüzde 61, kapkaçta yüzde 60, yankesicilikte yüzde 45, oto hırsızlığında yüzde 46, evden hırsızlıkta yüzde 40 oranında düşüş sağladık" ifadelerini kullandı.

"Özelikle 7 önemli suçta yakalama oranımız yüzde 33 oranında arttı"

Hakkında yakalama kararı alınanlara karşı çemberin her geçen gün daha da daraldığını söyleyen Gül, "Çeşitli suçlardan kimi beş, kimi on ve daha fazla yıldır aranan 137 bin 839 şahıs yakalandı. Özellikle 7 önemli suçta yakalama oranımız yüzde 33 oranında arttı. Şehrimizin güvenlik ve asayişi noktasında üzerinde durduğumuz konulardan biri de izinsiz olarak günübirlik kiralanan konutlar. Yaptığımız denetimlerde izinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 146 konuta 16 milyon TL cezai işlem uyguladık. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz her gün daha fazla tedbir aldığımız başlıklardan biri de ruhsatsız silah silahla işlenen suçlara baktığımızda yüzde 97'si ruhsatsız silahla işleniyor. 2024 yılının ilk 10 ayında 15 bin 511 silah ele geçirildi. 14 bin 231 kişi yakalandı. Ruhsatsız silah taşıyanlar, bulunduranlar şunu bilmeli ki bu bir suçtur ve cezası vardır" diye konuştu.

"Bu bataklığa bir tek vatandaşımızın bile düşmesine, bu illete bir kişinin bile yakalanmasına razı değiliz"

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Vali Gül, "Yuvaları yıkan, gençlerimizi karanlığa sürükleyen bu küresel belayla en şiddetli şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Her zaman vurguluyoruz. Bu bataklığa bir tek vatandaşımızın bile düşmesine, bu illete bir kişinin bile yakalanmasına razı değiliz. Canla başla çalışan güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk on ayında imal ve ticarete yönelik 8 bin 419 operasyonda 13 bin 789 şahıs yakalandı, 6 bin 710 şahıs tutuklandı, 3 bin 782 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 23 ton uyuşturucu, 35 milyondan fazla hap, 8 bin 73 kök kenevir ele geçirildi. Narkotik Vaka Analiz Sistemi yani NARVAS'a son on ayda 37 bin 789 ihbar yapıldı. 56 bin 652 operasyonda 68 bin 356 şüpheli yakalandı. Bu çerçevede yaptığımız 68 bin 303 denetimden 13 bin 803'ünü okullarımızın açıldığı 9 Eylül'den bugüne gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Şehrimizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız"

Konuşmasına devam eden Gül, "Uyuşturucu ile mücadelede en büyük yardımcımız, evlatlarını herkesten iyi tanıyan annelerimiz. Biliyoruz ki annelerimiz olmadan bu mücadelenin bir tarafı eksik kalır. Bu kapsamda yürütülen En İyi Narkotik Polisi Anne projesiyle 405 bin 953 annemizi bilinçlendirdik. Şehrimizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Mücadelemiz sizlerin de desteğiyle el birliğiyle, güç birliğiyle kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.

"Güvenli ve huzurlu trafik için yasa dışı çakarla trafikte üstünlük taslayanlara 3 bin 138 cezai işlem uyguladık"

Trafikte yasa dışı çakar kullanan sürücülere cezai işlem uygulandığını söyleyen Vali Gül, "Hepimizin hayatının önemli bir kısmı trafikte geçiyor. 5 milyon 700 binden fazla aracın bulunduğu şehrimizde günün 24 saati trafik var. Bu trafiği sürekli akıcılığını ve güvenliğini sağlamak için 5 bin 771 personel ve bin 844 ekibimizle bu yılın ilk 10 ayında 14 milyondan fazla denetim gerçekleştirdik. Maalesef tüm bu tedbirlerimize rağmen 50'si motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere 130 ölümlü kazada 144 vatandaşımızı kaybettik. 34 bin 590 vatandaşımız yaralandı. Güvenli ve huzurlu trafik için yasa dışı çakarla trafikte üstünlük taslayanlara 3 bin 138 cezai işlem uyguladık. En kıymetlilerimizi, göz aydınlığı evlatlarımızı taşıyan okul servislerine 114 bin denetim gerçekleştirdik" cümlelerini kullandı.

"Ruhsatsız silahtan tutuklanan 54 kişi var"

Ruhsatsız silahtan tutuklananların sayısı ile ilgili bilgi veren Vali Gül, "1 milyon 31 bin 84 yabancının yaşadığı şehrimizde göçmen tacirlerine karşı ilk 10 ayda yapılan 300 operasyon yapıldı. 739 şahıs yakalandı, 259 şahıs tutuklandı, 123 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 127 araca el konuldu. Dünyaya örnek olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla 586 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 60 binden fazla düzensiz göçmen tespit edildi ve sınır dışı işlemi başlatıldı. Ruhsatsız silahtan tutuklanan 54 kişi var. Meclisteki cezaların artırılması ile birlikte bunun sayısı daha da artacaktır" dedi. - İSTANBUL