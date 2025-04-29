İstanbul'da Trafo Yüzünden Kentsel Dönüşüm Engellendi - Son Dakika
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İstanbul'da Trafo Yüzünden Kentsel Dönüşüm Engellendi

İstanbul\'da Trafo Yüzünden Kentsel Dönüşüm Engellendi

Avcılar'da yıkılan binanın trafo nedeniyle kentsel dönüşüm süreci durdu; vatandaşlar mağdur oldu.

29.04.2025 12:36
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İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ağır hasarlı raporu verilen binanın yıkımı yapılmaya başlanırken merdiven boşluğunda bulunan trafonun komple kaldırılmaması ve arsanın boşaltılmamış görülmesi nedeniyle daire sahipleri devletten yardım alamadı. İlgili kurum BEDAŞ'a trafonun kaldırılması için yapılan sayısız başvurulara rağmen halen bir sonuç çıkmaması vatandaşları mağdur etti.

Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Özen Sokak'ta bulunan 1998 yılında yapılan 5 katlı bina hakkında geçtiğimiz Ağustos ayında alınan karot örneği sonrasında ağır hasar raporu verildi. Binada oturan kat sahipleri anlaşıp kentsel dönüşüm için başvuruda bulundu. Apartmanın merdiven boşluğunda bölgedeki sokakları besleyen elektrik trafosu ise kentsel dönüşüme mani oldu. BEDAŞ'a trafonun kaldırılması için yapılan başvurulardan aylardır dönüş alamayan kat sahipleri, yetkililerden gelen 'kendi imkanlarınız ile trafoyu kaldırın' teklifini kabul etti. Vatandaşlar trafonun kaldırılması için yaklaşık 3 milyonluk bir masrafı da kabul etmesine rağmen iddiaya göre BEDAŞ yetkilileri duruma geri dönüş yapmadı. Binanın kısmen yıkım çalışması başlasa da kat sahipleri trafo nedeniyle yıkımın tamamlanmaması ve kentsel dönüşüm için yardım alamamaktan şikayetçi. Öte yandan binaların altına risk alınarak yıllar önce trafonun konulması dikkat çekti.

"Evlerimizi yaptıramıyoruz mağduruz"

Kat sahiplerinden Güngör Tuzcuoğlu geçtiğimiz Ağustos ayında binaya ağır hasar rapor verildiğini söyleyerek, "BEDAŞ'a resmi yollardan dilekçe verdik ama bize geri dönüşü olumlu olmadı. Biz burayı yıktırmaya karar verdik ama trafo söz konusu olduğu için ne kadar da yıktırmış olsak trafo olduğundan evimizi yaptırmamız imkansız. 21 metrekare yer verin dediler verdik. Kendi imkanınız ile kaldırın dediler onu da kabul ettik ama işi yokuşa sürüyorlar. BEDAŞ trafo taşınırken bölgede elektrik kesilmesi söz konusu olduğu için buranın zararını karşılamak istemiyorlar. Biz bu yüzden mağdur oluyoruz. Biz kiraya çıktık. Taşındığımız yerlerde bu bina gibi eski binalar. Cumhurbaşkanımız, bakanımız çok hassas bu konuda. Biz evlerimizi yaptıramıyoruz mağduruz. Yıkım başladı ama inşaat yıkıldı trafo kalkmıyor. Burası kalkmadığı ve boş araziye dönmediği için biz evlerimizi yaptıramıyoruz. Bu yüzden 30 kat maliki mağduruz kira desteği alamıyoruz" dedi.

Kenan Şahin isimli bir diğer sahibi ise, "Trafoyu yıllar önce bina altına koymuşlar. Biz bunu kaldırtamıyoruz. Biz yükünü kabul ediyoruz ama yine bize sorunlar çıkarıyorlar. O yüzden de biz evlerimizi yaptıramıyoruz. 30 hane mağduruz kira yardımı alamıyoruz. En son 'siz kendiniz kaldırın' dediler. Biz onu da kabul ettik ama süreyi uzatıyorlar. Biz yol alamıyoruz. Binayı yıktılar ama trafo merdiven basamağı altında. Emekliler kirasını veremiyor. Mecbur kaldık binayı üstten tıraşladık. İnşallah gerekli merciler bize katkı ver yardımcı olurlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Trafo Yüzünden Kentsel Dönüşüm Engellendi - Son Dakika

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