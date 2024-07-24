İstanbul'da Türk-Sudan İş Forumu düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da Türk-Sudan İş Forumu düzenlendi

ASFEX Fuarcılık tarafından Sudan ve Türkiye arasındaki ticari köprüyü güçlendirmek amacıyla İstanbul'da 1'inci Türk-Sudan İş Forumu düzenlendi. Forumda, Sudan'dan ve diğer Arap ülkelerinden 200'e yakın alım heyeti ve 50'ye yakın öncü firma katıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, Türkiye'nin ihracatını artırdığını belirtirken, ASFEX Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Şanverdi ise Türkiye'nin Sudan'ı yalnız bırakmayacağını vurguladı. Nil Nehri Vilayeti Valisi Dr. Muhammed Al Bedevi Abdulmejıd ise Türkiye ile olan ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını ifade etti.

24.07.2024 13:20
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ASFEX Fuarcılık tarafından Sudan ve Türkiye arasındaki ticari köprüyü güçlendirmek amacıyla İstanbul'da 1'inci Türk-Sudan İş Forumu düzenlendi.

ASFEX Fuarcılık tarafından Sudan ve Türkiye arasındaki ticari köprüyü güçlendirmek için İstanbul'da bir otelde Türk-Sudan İş Forumu düzenlendi. Sudan'dan ve diğer Arap ülkelerinden 200'e yakın alım heyetinin ve 50'ye yakın alanında öncü firmanın katılımıyla ilk defa 1'inciTürk-Sudan İş Forumu, Lojistik, Ekonomi, Yatırım Fuarı gerçekleşti.

Fuara Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, Sudan Uluslararası Yatırım ve İş Birliği Bakanı Ahlem Madni Mahdi Sabil, ASFEX Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Şanverdi, Nil Nehri Vilayeti Valisi Dr. Muhammed Al Bedevi Abdulmejıd ve çok sayıda yabancı vatandaş katıldı.

"2002 yılında 36.1 milyar dolar ihracatımızı 2023 yılında 255.4 milyar dolar çıkardık"

2023 yılında 255.4 milyar dolar çıktığını belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar "Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan birçok ekonomi ve ticari şoka rağmen Türkiye olarak büyüme, ihracat yakaladığımız güçlü seyir ekonomimizin krizlere zorluklara karşı son derece mukavemet olduğunu ortaya koymuştur. 2002 yılında 36.1 milyar dolar ihracatımızı 2023 yılında 255.4 milyar dolar çıkardık. İhracat firma sayımızı 33 binlerden, 140 binlere yükselttik. 240 ulaşan ihracat rotamız ve yaklaşık 13 bin civarında çeşitli ihracat ürünlerimiz ile 1980'lerde başlayan ihracat seferberliğimiz karşılığını almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

ASFEX Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Şanverdi ise, "Özel sektörlerin temsilcilerin bir araya getiren Türk- Sudan Lojistik Fuarın açılışıyla dünyanın buluşma rotası İstanbul'da sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Sudan arasında derin tarihi ve kültürel bağlar çok uzun geçmişe dayanmaktadır. Kader birliği yaptığımız ve uzun süre hem sevinçlerimiz hem de acılarımızı paylaşmaya öğretmiştir. Bugün Sudan'da yaşanan kardeş kavgası dolayı, tüm Türk halkı derin bir endişe duymak ve bu kavganın biran önce son bulmakta. Sudana istikrar ve barışı egemen olması için dua etmektedir. Nasıl ki Türkiye Sudan ilişkileri iç savaştan önce örnek gösteriliyorsa yine örnek seviyeye kavuşacağına eminim. Bugün burada fuarın amacı da Türkiye'nin sadece iyi gün dostu olmadığını Sudanın bu kötü günlerinde yalnız bırakmayacağını göstermektedir" dedi.

"Türkiye ile olan ilişkilerimiz yeni değil ezelden beri var"

"Türkiye ile olan ilişkilerimiz yeni değil ezelden beri var" diyen Nil Nehri Vilayeti Valisi Dr. Muhammed Al Bedevi Abdulmejıd "Bizim elimizden geldiğince Türkiye'ye olan bizim mallarımızla ilgili yardımcı olmaya çalışacağız. Sudan ilerleyen zamanlarda iyiye gidiyor. Eski günleri eskide bıraktık. Yeni yolumuza devam ediyoruz. Her şeyi düzgün ve düzenli yapmaya çalışacağız. Türkiye ile olan ilişkilerimiz yeni değil ezelden beri var. Kendi vilayetinde düzensiz hiçbir şey yapılmayacak, her şeyi düzene sokacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Türk-Sudan İş Forumu düzenlendi - Son Dakika

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