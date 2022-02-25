İstanbul'da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem - Son Dakika
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İstanbul'da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem

25.02.2022 00:57
İstanbul'da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem

Ukrayna vatandaşları, Beyoğlu'nda bulunan Rusya Başkonsolosluğu'nun önüne gelerek eylem yaptı.

Ukrayna vatandaşları, Beyoğlu'nda bulunan Rusya Başkonsolosluğu'nun önüne gelerek eylem yaptı. Protestocular hep bir ağızdan "Savaşa hayır" dedi.

İstanbul'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları protesto etmek için Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı. Başkonsolosluğun bulunduğu İstiklal Caddesi'ne gelen yaklaşık 50 kişilik grup, savaş karşıtı sloganlar atarak tepkilerini gösterdi. Protestocuların "Putın dursun, savaşa hayır" yazılı pankart ve dövizler taşıdığı görüldü.

"Uyuyan vatandaşlarımız roketle, tankla, helikopterle vuruldu"

Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan grup adına konuşan Tatyana Özyıldız, "Bugün sabah 04.00'de Rusya, memleketimiz Ukrayna'ya saldırmaya başladı. Uyuyan vatandaşlarımız roketle, tankla, helikopterle vuruldu. Biz buraya savaşı durdurmak için geldik. Üçüncü dünya savaşı başlamıştır. Putin saldırıyor, Putin öldürüyor. Neden herkes susuyor? Biz burada Ukrayna'ya destek vermek için toplandık. Şu an bazen telefonları çalışıyor ama zor haberleşiyoruz oradakilerle. Birkaç şehir vurulmuş. Oradan haber çok zor geliyor. Çok kişi öldü diye düşünüyoruz, çünkü uyuyan şehirleri gece vurmaya başladılar" dedi.

Basın açıklamasının ardından protestocular sloganlar atmaya devam etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem - Son Dakika
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