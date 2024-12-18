İstanbul\'da ünlü ressamın anlamlı projesine yılın en önemli sosyal sorumluluk projesi ödülü

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Ünlü Ressam Salih Selimoğlu, savaşta yaşamını yitirmiş çocukların isimlerini 52 adet yastığa basarak hazırladığı sergide hatırlanmalarını sağladığı ve yaptığı sanat ile savaş mağduru çocuklara dikkat çekti. Yaptığı projeyle ünlü Ressam Selimoğlu'na yılın en önemli sosyal sorumluluk projesinde prestij ödülü verildi.

İstanbul'daki atölyesinde kendine özgü resimler çizen ve dünya üzerinde birçok noktasında sanatını icra eden tecrübeli ressam Salih Selimoğlu, planladığı yeni projeyle dünya üzerindeki savaşlara, savaşın etkilerine ve yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmişti. Yaptığı kendine özgü çizimleriyle tanınan Selimoğlu, yeni projesinde savaş, savaşın etkileri ve savaşta yaşamını yitiren çocukların isimlerini yastıklara basarak insanların gece uyumadan önce savaşı ve bıraktığı kötü izleri hatırlamasını sağlamıştı. Projeyi tamamlayarak yakın zamanda da sergisinin açılışını yapacak olan ünlü ressamın bu projesi, 'Türkiye Prestij Ödülleri' tarafından yılın en önemli sosyal sorumluluk projesinde ödül aldı.

Türkiye Prestij Ödülleri'nde yılın prestij ödülünü alan Ünlü Ressam Salih Selimoğlu, "İnsanların bu projeye ilgi duyması en büyük amacımdı. O amaca ulaştık. Gazze'de ölen 5 bin 700 civarında 0-3 ila 0-4 yaş arasında çocuğumuz var. Onlarla ilgili üzerlerinde isimleri yazılı 52 haftaya denk gelen 52 yastık yaptım. Bunları da yakın zamanda bir salonda sergileyeceğiz. Sergiye gelen insanların bu duyguları paylaşmalarını bekliyorum. Kapitalizmin bize dayatmak istediği bir savaşı normalleştirmek. Ortadoğu'da insanları öldürüp, çocukları gayet normal bir şekilde oluşunun beynimize yerleştirmek istiyor. Buna karşın ben sıfır noktası olarak yastık aldım. Kafamızı yastığa koyup rahatlıkla uyuyabiliyoruz. Rahatlıkla gözlerimizi kapatarak hayallere dalabiliyoruz. Ama o 5 bin çocuktan kimisi yastıktayken şehit oldu. Kimisi de 1 aylık çocuklar var hiç yastık görmeden bu dünyadan ayrıldı. Ona bir protesto olarak yola çıktım. İsimlerini ve yaşlarını tek tek yastıklara yazdım. Bu yastıkları her yere göndereceğim" dedi. - İSTANBUL