İstanbul'da ünlü ressamın anlamlı projesine yılın en önemli sosyal sorumluluk projesi ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul'da ünlü ressamın anlamlı projesine yılın en önemli sosyal sorumluluk projesi ödülü

İstanbul'da ünlü ressamın anlamlı projesine yılın en önemli sosyal sorumluluk projesi ödülü Ünlü Ressam Salih Selimoğlu, savaşta yaşamını yitirmiş çocukların isimlerini 52 adet yastığa basarak hazırladığı sergide hatırlanmalarını sağladığı ve yaptığı sanat ile savaş mağduru çocuklara dikkat çekti.

18.12.2024 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da ünlü ressamın anlamlı projesine yılın en önemli sosyal sorumluluk projesi ödülü

İSTANBUL - Ünlü Ressam Salih Selimoğlu, savaşta yaşamını yitirmiş çocukların isimlerini 52 adet yastığa basarak hazırladığı sergide hatırlanmalarını sağladığı ve yaptığı sanat ile savaş mağduru çocuklara dikkat çekti. Yaptığı projeyle ünlü Ressam Selimoğlu'na yılın en önemli sosyal sorumluluk projesinde prestij ödülü verildi.

İstanbul'daki atölyesinde kendine özgü resimler çizen ve dünya üzerinde birçok noktasında sanatını icra eden tecrübeli ressam Salih Selimoğlu, planladığı yeni projeyle dünya üzerindeki savaşlara, savaşın etkilerine ve yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmişti. Yaptığı kendine özgü çizimleriyle tanınan Selimoğlu, yeni projesinde savaş, savaşın etkileri ve savaşta yaşamını yitiren çocukların isimlerini yastıklara basarak insanların gece uyumadan önce savaşı ve bıraktığı kötü izleri hatırlamasını sağlamıştı. Projeyi tamamlayarak yakın zamanda da sergisinin açılışını yapacak olan ünlü ressamın bu projesi, 'Türkiye Prestij Ödülleri' tarafından yılın en önemli sosyal sorumluluk projesinde ödül aldı.

Türkiye Prestij Ödülleri'nde yılın prestij ödülünü alan Ünlü Ressam Salih Selimoğlu, "İnsanların bu projeye ilgi duyması en büyük amacımdı. O amaca ulaştık. Gazze'de ölen 5 bin 700 civarında 0-3 ila 0-4 yaş arasında çocuğumuz var. Onlarla ilgili üzerlerinde isimleri yazılı 52 haftaya denk gelen 52 yastık yaptım. Bunları da yakın zamanda bir salonda sergileyeceğiz. Sergiye gelen insanların bu duyguları paylaşmalarını bekliyorum. Kapitalizmin bize dayatmak istediği bir savaşı normalleştirmek. Ortadoğu'da insanları öldürüp, çocukları gayet normal bir şekilde oluşunun beynimize yerleştirmek istiyor. Buna karşın ben sıfır noktası olarak yastık aldım. Kafamızı yastığa koyup rahatlıkla uyuyabiliyoruz. Rahatlıkla gözlerimizi kapatarak hayallere dalabiliyoruz. Ama o 5 bin çocuktan kimisi yastıktayken şehit oldu. Kimisi de 1 aylık çocuklar var hiç yastık görmeden bu dünyadan ayrıldı. Ona bir protesto olarak yola çıktım. İsimlerini ve yaşlarını tek tek yastıklara yazdım. Bu yastıkları her yere göndereceğim" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ressam, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da ünlü ressamın anlamlı projesine yılın en önemli sosyal sorumluluk projesi ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
12:01 Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evlerin kirası artık 10 bin lira Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evlerin kirası artık 10 bin lira
11:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı sona erdi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:58:28. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da ünlü ressamın anlamlı projesine yılın en önemli sosyal sorumluluk projesi ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.