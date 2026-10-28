İstanbul'da Vatan Caddesi 29 Ekim'de tören nedeniyle trafiğe kapatılacak

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi'nde düzenlenecek tören nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'ten programın bitimine kadar Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Cumhuriyetin 103. yıl dönümü, İstanbul'da düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi dolayısıyla trafik tedbirleri uygulanacak. Tedbirler kapsamında 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görev yapacak.

Vatan Caddesi ve bağlantıları kapatılacak

29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.45'ten programın bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), her iki yönde araç trafiğine kapalı olacak. Caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklardan girişlere de izin verilmeyecek.

Bu kapsamda trafiğe kapatılacak bağlantılar şöyle:

D-100'ün kuzey ve güney istikametlerinden Vatan Caddesi'ne girişler,

10. Yıl Caddesi ve Edirnekapı'dan Vatan Caddesi'ne girişler,

Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Vatan Caddesi'ne girişler,

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray üzerinden Vatan Caddesi'ne girişler,

Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne girişler,

Hal Yolu'nun güney yönünden Vatan Caddesi'ne girişler,

Tatlıpınar ve Kaleboyu caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılımlar,

Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi) Vatan Caddesi'ne katılım.

Alternatif güzergahlar belirlendi

Trafiğe kapatılacak yolların alternatifi olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.