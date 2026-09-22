İstanbul\'da yağmur öncesi koyu gri bulutlar dronla görüntülendi

Yağmur yağışının beklendiği İstanbul'da gökyüzünü koyu gri bulutlar kapladı. Tarihi Yarımada ve Boğaz çevresinde oluşan manzara ise izleyenleri kendine hayran bıraktı

İstanbul'da beklenen yağmur öncesi gökyüzünü gri bulutlar kapladı. Yağış öncesi kentin üzerine çöken kasvetli ve bir o kadar da etkileyici gökyüzü, İstanbul'un tarihi dokusuyla birleşerek seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Özellikle Tarihi Yarımada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Boğaz çevresinde etkili olan koyu gri bulutlar havadan görüntülendi. Kentin simge yapılarının üzerinde süzülen bulut kümesi, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Turistler anı ölümsüzleştirdi

Manzarayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, tarihi mekanların etrafında yoğunluk oluşturarak fotoğraf çektirdi. Yağmur öncesi oluşan bu eşsiz atmosfer, dron kamerasıyla görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kentte, gökyüzünün griye bürünmüş hali izleyenleri mest etti.