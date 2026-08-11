İstanbul'da Yangın Yönetiminde Yapay Zeka Kullanımı - Son Dakika
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İstanbul'da Yangın Yönetiminde Yapay Zeka Kullanımı

İstanbul\'da Yangın Yönetiminde Yapay Zeka Kullanımı
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, yapay zeka ile orman yangınlarını anında tespit ediyor.

Sıcaklığın yükseldiği dönemlerde orman yangını riski atarken, yapay zekanın da kullanıldığı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezi'nde ağaçlık alanlardan yükselen her duman anında tespit ediliyor. Merkezde çalışan 8 uzman personel; İnsansız Hava Araçları (İHA), ileri teknolojiye sahip kameralar ve gözetleme kuleleri sayesinde en küçük tehlikeyi anında belirliyor. İstanbul Orman Bölge Müdür Zafer Derince, "İstanbul Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yapay zekayı yangın risk analizlerinde yer veriyoruz. Yapay zekada Orman Genel Müdürlüğü'müzün yapmış olduğu modelleme sistemi var. Yangın ihbarı alır almaz modelleme sistemiyle yangının nerelere ilerleyebileceğini, hangi tehlikelere neden olabileceğini oradan teyit ediyoruz. Tecrübeli personellerimiz de sahada oluyor. Her iki çalışmayı da sahadaki arkadaşlarımızın çalışmasını ve modellemeyi bir araya getiriyoruz" dedi.

İstanbul Orman Genel Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezi, kentteki orman yangınlarıyla mücadelenin ana kumanda merkezi olarak görev yapıyor. Merkezde 7/24 vardiyalı çalışan 8 uzman personel; İnsansız Hava Araçları (İHA), yüksek teknolojili kameralar ve gözetleme kuleleri sayesinde en küçük dumanı dahi anında tespit ediyor. Merkez İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen merkezde orman yangınlarıyla mücadelede yüksek teknoloji aktif olarak kullanılıyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zeka modelleme sistemi, sahadaki deneyimli personelin tecrübesiyle harmanlanarak yangın risk analizlerinin en doğru şekilde yapılmasına imkan tanıyor.

Sahadaki güç ve teknolojik altyapı

İstanbul genelinde yangın takibi ve müdahalesi için gözetim ağında: 15 gözetleme kulesi, 37 gözetleme kamerası ve 9 mobil kamera bulunuyor. Müdahale Filosunda ise, 28 arazöz ve 49 ilk müdahale ekibi hazır bekletiliyor. Sahada aktif görev yapan 296 uzman personel yer alıyor.

Kulelerde görevli personel, sorumluluk alanlarındaki ormanları 7 gün 24 saat kesintisiz izleyerek muhtemel bir yangın durumunda bilgiyi hızla Koordinasyon Merkezine iletiyor. Yangın anında ve kriz durumlarında ise İHA'lar ve kameralardan elde edilen anlık görüntüler merkezden yönlendirilerek sahadaki ekiplerin en hızlı ve etkili şekilde müdahale etmesi sağlanıyor.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, koordinasyon merkezinde kullanılan yangın risk haritasını anlattı. Zarar görebilecek bölgelerin anlık olarak takip edildiğini belirten Çelik, bitki örtüsünün, arazinin şeklinin ormanın yapısının da dikkate alındığını söyledi.

"8 arkadaşımız çalışıyor, ancak olağanüstü zamanlarda, personel sayımızı artırıyoruz"

İstanbul Orman Bölge Müdür Zafer Derince, "İstanbul Yangın Koordinasyon Merkezi'nde sürekli olarak 8 arkadaşımız çalışıyor. Ancak olağanüstü zamanlarda, yangının yoğun olduğu zamanlarda personel sayımızı artırıyoruz. Buradaki arkadaşlarımız 7/24 esasına göre ve vardiyalı olarak çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımızın görevleri neler? Bu arkadaşlarımız öncelikle haberleşmeyi sağlıyorlar. Daha sonra yangın ekiplerinin sevk koordinasyonunu, hava araçlarının takibini ve gelen ihbarların değerlendirilmesi noktasında arkadaşlarımız burada hizmet veriyorlar" diye konuştu.

İstanbul'da 15 kule ve 37 tane kamera olduğunu ifade eden Derince, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde 15 tane kulemiz var. Bununla beraber 37 tane gözetleme yapmak üzere konuşlandırılmış kameralarımız var. Ayrıca, 9 tane de mobil kameralarımız var. İstanbul ormanları bunlarla gözetleniyor. İstanbul ilinde 28 arazözlerimiz var. Bunlar yangın risk durumuna göre ormanlar da konuşlanmış vaziyette. Bununla birlikte 49 tane de ilk müdahale ekiplerimiz var. Bunlar sürekli devriye halindeler. Özellikle riskli günlerde ormanları tarıyorlar. Tehlikeli durum gördüklerinde müdahale ediyorlar" diye konuştu.

"Sürekli tatbikatlar yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz"

Hatları aza indirmek için sürekli tatbikatlar yapıldığını belirten Derince, "İnsan olan her yerde mutlaka hata, kusur olabilir. Bunu en asgariye indirme adına biz sürekli tatbikatlar yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz. Gelen ihbarları tek kanaldan değil, çeşitli kanallardan teyit edip ondan sonra karar veriyoruz ve ona göre ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Böylece insan hatasını ve karmaşayı en aza indirmeye çalışıyoruz. Koordinasyon merkezimizde 8 arkadaşımız var. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olarak sahada yangın söndürmekle görevli 296 tane personelimiz var" ifadelerini kullandı.

"Yapay zekayı yangın risk analizlerinde kullanıyoruz"

Yapay Zeka modelleme sisteminin etkin olarak kullanıldığını belirten Derince, "Yapay zekayı son zamanlarda kullanmaya başladık. Yapay zekayı nerede kullanıyoruz? Yangın risk analizlerinde kullanıyoruz. Meteorolojik veriler, arazi şartları, ağaç türü ve benzeri altlıklarla yangın riskini tanımlama adına, yangın riskini belirleme adına yapay zekayı kullanıyoruz. Ancak sadece yapay zeka bizi yönlendirmiyor. Biz sahada arkadaşlarımız var, biraz evvel bahsettik kulelerimiz var, ekiplerimiz var ve tecrübeli arkadaşlarımızın da kararlarıyla yapay zekayı birleştirerek orman yangınlarında kullanıyoruz. Yapay zekada Orman Genel Müdürlüğü'müzün yapmış olduğu modelleme sistemi var. Yangın ihbarı alır almaz modelleme sistemiyle yangının nerelere ilerleyebileceğini, hangi tehlikelere neden olabileceğini oradan teyit ediyoruz. Ancak biz sadece yapay zeka üzerinden hareket etmiyoruz. Aynı zamanda oraya arkadaşlarımız intikal etmiş oluyorlar. Tecrübeli personellerimiz sahada oluyorlar. Her iki çalışmayı da sahadaki arkadaşlarımızın çalışmasını ve modellemeyi bir araya getirerek doğru karar vermeye çalışıyoruz. ve doğru karar verdiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Yangın Yönetiminde Yapay Zeka Kullanımı - Son Dakika

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