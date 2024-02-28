İstanbul\'da Yoğun Sis Nedeniyle Uçaklar Havada Tur Atmak Zorunda Kaldı

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi. Yakit kritiğine giren 10 uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı öğrenildi. - İSTANBUL