İstanbul'da Yüksek Sıcaklıklar Vatandaşları Zorluyor

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İstanbul'da etkili olan yüksek sıcaklıklar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bazı vatandaşlar gölge alanlarda serinlerken, Taksim Meydanı'nda turistler şemsiye ile gezmeyi tercih etti.

Uzmanlar sıcaklara karşı uyarırken, Türkiye'nin eyyam-ı bahur adı verilen Afrika sıcaklarının etkisi altına gireceği belirtilmişti. İstanbul'da sıcaklık bunaltırken, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Şemsiye ile gezen turistler kameraya yansırken, bazı vatandaşlar Gezi Parkı'nda uzanarak serinlenmeyi tercih etti. Taksim Meydanı'nda bulunan kuşların ve bir köpeğin ise Gezi Parkı'ndaki su havuzu içerisine girerek serinlediği görüldü. - İSTANBUL