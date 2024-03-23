İstanbul'da Yunuslar Dans Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Yunuslar Dans Ediyor

İstanbul\'da Yunuslar Dans Ediyor

İstanbul'un tarihi yarımada açıklarında yüzlerce yunusun bir arada dans edercesine yüzdüğü anlar havadan görüntülendi. Yunusların yanlarında yavrularıyla birlikte yüzdüğü görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. Yunuslar genellikle İstanbul Boğazı çevresinde görülse de son yıllarda Marmara Denizi'nde artan yunus popülasyonu dikkat çekiyor. Yunusları görmek isteyenler bazen saatlerce sahillerde bekliyor, vatandaşlar ise cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor.

23.03.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
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İnsanlara yakınlıkları ile bilinen yunusların İstanbul'da tarihi yarımada açıklarında dans edercesine yüzdüğü anlar havadan görüntülendi. Onlarca yunusun bir arada yüzmesi izleyenleri hayran bıraktı.

Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yolculuk eden yunuslar en çok İstanbul Boğazı çevresinde görülmesi ile biliniyor. Tarihi yarımada açıklarında onlarca yunustan oluşan sürü dron ile görüntülendi. Çoğu zaman boğazda seyreden büyük gemilere eşlik eden yunuslar, bazen gemiler ile yarışırcasına yüzüyor. Yunusların yanlarındaki yavruları ile birlikte yüzdüğü anlar ise izleyenlerin içini ısıtıyor. Sevimli yunusları yakalamak için ise bazen fotoğrafçılar saatlerce sahillerde bekliyor. Vatandaşlar ise yunusları gördüklerinde cep telefonları ile görüntülemeye çalışıyor. Marmara Denizi'nde son yıllarda artan yunus popülasyonu da dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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